Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMO E TRASPORTIVENEZIA Adesso che, sia pure in parte, il turismo è ripreso in città, il Comune torna a pensare alla gestione dei flussi. Anche perché le attrezzature finora installate erano finalizzate alla raccolta di dati di ogni tipo, fornendo una fotografia in tempo reale della situazione sia delle presenze che del traffico sia automobilistico che della navigazione.Adesso si fa il passo successivo. Avm, per conto...