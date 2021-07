Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RIENTROVENEZIA Sono rientrati in città nella notte i tredici diciannovenni veneziani rimasti bloccati all'isola di Ios, nell'arcipelago delle Cicladi, in Grecia, dopo che alcuni erano risultati positivi al tampone per il rilevamento del Coronavirus.Una vacanza allungata la definiscono loro, sconcertati dal clamore suscitato dalla loro avventura.I ragazzi, in gita premio dopo aver sostenuto brillantemente la maturità ai licei classici...