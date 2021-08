Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Sposarsi? Sì, ancora, e per sempre. Con tanto romanticismo e la voglia di regalarsi una grande festa». Il Covid non ha cancellato la voglia di dire sì: parola di Raffaella Fusetti, che di matrimoni se ne intende. Cinquantun'anni da Adria, Rovigo, è la direttrice creativa di Atelier Emé Sposa, brand acquisito nel 2015 dal Gruppo Calzedonia di Sandro Veronesi. Nei 46 store italiani in questi giorni stanno arrivando le nuove creazioni,...