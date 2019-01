CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tornano i timori sui migranti, in particolare la paura che ci rubino il lavoro e la nostra identità. Un doppio sentimento d'incertezza, materiale e morale, avvertito in modo particolare fra i giovani adulti, operai e disoccupati. La base sociale forse dei partiti attualmente al governo; certamente, del partito che gode di più ampi consensi nel Nordest, la Lega. Non è che il lavoro manchi. Dal 2016 ad oggi in molte aree industriali del Nordest, la ripresa ha permesso di riportare l'asticella del tasso d'occupazione a livelli precedenti la...