IL RITORNO

In una splendida giornata primaverile che esalta anche il suo aspetto naturalistico la collezione Peggy Guggenheim accoglie i primi visitatori veneziani e veneti dopo la forzata chiusura. Accolti da un'elegante, sorridente e affabile direttrice, Karole P.B. Vail. Il giorno scelto è quello del 2 giugno, la festa della Repubblica, un segno di attenzione nei confronti del nostro paese. «Abbiamo bisogno di respirare - afferma Vail -, ma anche di credere nel valore terapeutico dell'arte e cita Hilla Ribay la prima direttrice del Solomon Museum di New York che sosteneva che, grazie alla contemplazione dell'arte, possiamo cambiare i nostri comportamenti per ritrovarci in un luogo di incontro, di riflessione, di apprendimento e di arte. Le fa eco Paola Mar, Assessore al Turismo, una presenza silenziosa. «La Guggenheim è un luogo di incontro e di emozioni. - ha dichiarato - Il ritorno alla normalità sarà lento ma allo stesso tempo c'è tanto bisogno di bellezza e la nostra città è in grado di accontentare i nostri concittadini, i veneti e i turisti di tutto il mondo». Per tutto giugno il museo sarà aperto sabato e domenica, con orario 10-18. Raccomandata la prenotazione online. D'obbligo la mascherina. Per rispettare le norme di sicurezza l'accesso sarà consentito solo a 420 persone al giorno in confronto alle 1250 usuali.

INGRESSI CONTINGENTATI

Una media di 70 persone ogni 75 minuti ammesse solo alla collezione permanente, secondo un percorso obbligato, illustrato da guide competenti. Al momento si confida sulla presenza dei veneziani e dei veneti e da domani anche degli italiani. Poi tutto dipenderà dall'apertura delle frontiere. Tenendo presente che in tutti i musei Guggenheim, di New York, di Bilbao e di Venezia, il 70 % dei visitatori è straniero. Un circuito per ora interrotto. Con la conseguenza che gli spazi delle mostre temporanee rimarranno chiusi per tutta la stagione estiva. Aperto solo un bookshop. Poi c'è il conteggio delle perdite economiche, quantificate in 2 milioni di euro, dovute alla mancanza degli introiti dei biglietti e di quelli degli eventi speciali. Insomma, bisogna tirare la cinghia e tutto il personale fisso, compresa Vail, è mobilitato ad assicurare la guardiania nelle aperture. Conseguenza del fatto che non è possibile usufruire della collaborazione degli stagisti provenienti da molti paesi che alla Guggenheim trovavano un'occasione unica di arricchimento culturale. Quelle, invece, che non sono mai state interrotte in tutte le tre sedi sono state le attività educative e le altre legate alla comunicazione. D'altra parte se la situazione contingente è penalizzante, certamente è di buon auspicio che le giornate di apertura sono all'insegna del tutto esaurito. E la ripresa è iniziata in tutta Venezia. Dalle contigue Gallerie dell'Accademia, alla Fondazione Querini Stampalia, alla Fenice e presto si spera anche a palazzo Cini a San Vio. Poi verrà l'autunno e la ripresa definitiva, confida Vail. A metà ottobre, è in programma la personale di un protagonista del secondo dopoguerra: il venezianissimo Edmondo Bacci (1913-1978). Con la sua vitalissima interpretazione dello spazialismo, fatta di colori accesi come il rosso e il blu con qualche pennellata di giallo.

Lidia Panzeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA