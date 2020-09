IL CASO

Nel 2005 due cowboy, in cerca di lavoro, lasciano le rispettive mogli, per portare al pascolo un gregge di pecore. Lassù sui monti del Wyoming scoprono una passione erotica, che metterà in crisi la loro esistenza. Il film era Brokeback mountain e a sorpresa vinse il Leone d'oro, sdoganando l'aspetto omosessuale nei western. Ora non si vuole dire che The world to come, che si avventura in un legame lesbico di due donne sposate, possa avere le stesse chances: decisamente il film di Ang Lee è ben superiore. Però, però, anche allora non pensavamo finisse così e qui a Venezia, in un anno che sembra dominato dai personaggi femminili che rivendicano i loro diritti, due lesbiche nelle zone boschive dello Stato di New York, a metà Ottocento, potrebbero non passare inosservate alla giuria governata da Cate Blanchett.

BROKEBACK MOUNTAIN

Abigail e Tallie dunque come Ennis e Jack, il colpo potrebbe ripetersi. Mona Fastvold è la regista, compagna anche di Bradley Cooper (qui Dyer, marito di Abigail), mentre Abigail ha il volto malinconico di Katherine Waterstone e Tallie il corpo orgoglioso di Vanessa Kirby, nuovamente al centro di un personaggio forte e deciso, dopo Pieces of woman, passato l'altro giorno. Sono due donne coraggiose. Dice la regista: «Della storia prima ancora che fosse sceneggiata, mi colpirono i dettagli. Ho cercato di lavorare molto sui personaggi e sul loro contesto storico. Non volevo fosse un racconto di vergogna, ma di gioia, una celebrazione di sé e dei propri sentimenti».

Katherine Waterstone contestualizza la loro passione: «Le storie omosessuali nel West sono sempre state maschili. Le donne erano già emarginate. Nelle zone rurali si viveva in isolamento e probabilmente certe passioni, maschili ma anche femminili, si portavano avanti nel modo in cui si vedono nel film. Con mezze frasi, parole e gesti come codici».

Anche Vanessa Kirby, già provata dal doloroso ruolo precedente di madre sfortunata, confessa la sua volontà di dare vita a personaggi sempre scomodi: «Un ruolo meraviglioso, una donna dinamica, che soffriva per le restrizioni. Allora non si potevano accettare relazioni simili e forse anche oggi la questione non è risolta del tutto».

LA SCENA DI SESSO

Il film trattiene molto la relazione, a parte il finale, dove finalmente, pur in un contesto di memoria, la scena ci porta dentro un amplesso vigoroso. Dice la regista: «Ho voluto mettere questa scena di sesso alla fine, la volevo a tutti i costi. Ho pensato fosse necessaria, volevo dare la sensazione che fosse una situazione molto intima: nella sceneggiatura la scena nemmeno c'era. È difficile girare le scene di sesso, ma questa mi sembra sia molto veritiera».

Dal passato al futuro, peccato solo dice Vanessa Kirby che le protagoniste non lo conosceranno: «Il titolo del film è molto bello, mostra un lascito di una generazione a quelle successive. Questo ruolo è stato un dono. Abbiamo voluto a tutti i costi rappresentarlo come una gioia, pur momentanea. Vivere la propria sessualità è una bella cosa». Anche stavolta i maschi restano in disparte, acquartierati nell'ombra. Mona Fastvold non lo nega: «Bradley ha sempre questa recitazione vulnerabile, sfumata, quasi dolente. Finney è già più solare, ha una espressività più forte, ha un concetto più patriarcale della famiglia. Ma questa è una storia di donne, nel western le storie di uomini non mancano di certo»

Adriano De Grandis

