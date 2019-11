Torna in televisione Vittoria Puccini «Cerco la verità indossando la toga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGAL THRILLERMantova. Sul greto del fiume viene ritrovato il corpo di una ragazza, Angelica Petroni (Margherita Caviezel). L'indagine viene affidata a Elena Guerra (Vittoria Puccini), che era intenzionata a prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio. Inizia così Il processo, un legal thriller con protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna, due legali che si faranno la guerra in aula, in arrivo su Canale 5 in quattro prime serate, dal 29 novembre, prodotto da Lucky Red. C'è una vittima, una ragazza di soli 17 anni di nome...