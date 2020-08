MUSICA

ROVIGO Per una settimana Rovigo tornerà a essere la capitale della musica violoncellistica. La settima edizione di Rovigo Cello City si svolgerà da domenica prossima al 6 settembre come tangibile segno di ripartenza della cultura. La manifestazione, organizzata dall'Associazione musicale Venezze in collaborazione con l'omonimo conservatorio, mira a valorizzare la scuola violoncellistica polesana fondata da Luca Simoncini. La formula ideata nel 2014 da Luigi Puxeddu, quest'anno sostituito alla direzione artistica dal violoncellista rodigino Vittorio Piombo, viene mantenuta e arricchita di alcune novità. Il concerto inaugurale, Violoncelli all'opera, si terrà domenica 30 agosto alle 21 nel tempio della Rotonda: il cantante polesano Riccardo Zanellato, Gabriele Geminiani, primo violoncello dell'Orchestra di Santa Cecilia, l'ensemble dei Violoncelli di Rovigo Cello City, saranno diretti dal rodigino Gerardo Felisatti. Per i 250 anni dalla nascita di Beethoven, l'Accademia dei Concordi ospiterà due concerti proposti in due turni ciascuno (ore 18.30 e 21) con l'integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte: martedì 1 si esibiranno Luca Simoncini e Davide Furlanetto; mercoledì 2 Luca Giovannini e Alessandra Ammara. Venerdì 4 alle 21 alla Rotonda, Enrico Dindo, concertista e docente al Conservatorio di Lugano, suonerà in sestetto accanto a Luigi Puxeddu, ai violinisti Vladimir Mendelssohn e Daniel Formentelli, a Klaidi Sahatchi ed Elisa Spremulli. Sabato 5 alle 18.30 e alle 21, all'Auditorium Tamburini, il violoncellista Luca Giovannini, il violista Danilo Rossi e il pianista Stefano Bezziccheri proporranno il concerto Casa Schumann (unico evento a pagamento).

IL GELATO

Lunedì 31 all'Accademia dei Concordi, la violoncellista Alice Cappagli presenterà il suo ultimo romanzo Ricordati di Bach. Domenica 30 la Gelateria Godot presenterà il nuovo gusto violoncello che sarà offerto gratuitamente alle 17 e per tutta la settimana dicendo La re sol do.

Domenica 6 il finale con Opus 1 cinque eventi in quattro luoghi storici della città, per ricordare la fondazione di Rovigo, in collaborazione con il Festival Opera Prima che poi proseguirà fino al 13 settembre. Tre le masterclass in programma e già affollate: con Gabriele Geminiani, Enrico Dindo e Vladimir Mendelssohn. Tutti i concerti (tranne quello del 5) sono a prenotazione obbligatoria con preassegnazione gratuita del posto a prenotazioni@rovigocellocity.it. Per gli eventi di domenica 6 settembre prenotazioni su www.festivaloperaprima.it.

Sofia Teresa Bisi

