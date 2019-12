Torna il Capodanno in piazza della Repubblica a Portogruaro, con precise misure di sicurezza. L'Amministrazione, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni di categoria ha deciso di riproporre, a partire dalle 22, la kermesse in piazza, che, con il titolo di Febbre a 90, sarà dedicata alla musica e alle icone di quegli anni. Molti locali resteranno aperti, sono attese migliaia di persone.

Indicazioni di logistica e di sicurezza: si potrà accedere alla piazza da varchi presidiati di corso Martiri della Libertà; in piazza saranno vietate bottiglie e oggetti in vetro, lattine, bombolette spray, fuochi d'artificio e fumogeni e altri oggetti ritenuti pericolosi. Saranno predisposti controlli all'entrata dell'area, effettuati da personale autorizzato. La musica si potrà protrarre in piazza della Repubblica fino alle 2 mentre all'interno dei locali fino alle 3. Dalle 18 del 31 dicembre alle 3.30 del 1. gennaio 2020 sarà vietato il transito a tutti i veicoli in Borgo San Giovanni, corso Martiri e in via degli Spalti, dall'intersezione con via Pio X. Mercoledì 1 gennaio, alle 17, al Russolo, l'Orchestra di fiati della Fondazione musicale Santa Cecilia, diretta da Mauro Valente, saluterà il 2020 con il tradizionale concerto di Capodanno. (t.inf.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA