IL VOLUME

Quell'aran (arancione) del titolo racchiude tutto: un pensiero frammentato che cerca di trovare una forma compiuta, un colore che si completa nella mente ma non nella parola scritta, un bagliore di luce che cerca di superare la superficie delle cose. Perché nella sua Valigia aran (Marcos y Marcos, 16 euro), Andrea Antonello concentra «la sua vita, le cose più preziose: un viaggio dove c'è tutto». Fulvio Ervas torna ad avvicinarsi ad Andrea Antonello, il giovane autistico cui aveva dedicato dieci anni fa il best seller Se ti abbraccio non aver paura (sempre Marcos y Marcos), tradotto in nove lingue e portato al cinema da Gabriele Salvatores in Tutto il mio folle amore e nel documentario di Niccolò Pagani. Così, dopo quel viaggio di Andrea col padre Franco attraverso gli States, Ervas torna nella famiglia Antonello per curare La valigia Aran, pensieri in libertà scritti dallo stesso Andrea, oggi 28enne, che da moltissimo tempo lancia messaggi dalla tastiera di un computer.

L'IDEA

«Da quando è piccolo, Andrea è stato stimolato a dialogare per iscritto - spiega Ervas - All'inizio era guidato dalla psicologa. Progressivamente ha scritto con sempre maggiore indipendenza. Ora scrive da solo, in totale autonomia». Così, da migliaia di dialoghi al computer («tra cui quello che dà il titolo al libro, dove gli viene chiesto di che colore è questa valigia? e lui batte la valigia aran...») lo scrittore veneziano, ormai di casa nella Marca dove insegna Scienze al liceo Canova di Treviso, ha raccolto i più suggestivi, quelli che meglio raccontano Andrea, le sue difficoltà, e la forza esplosiva della sua evoluzione.

IL PROGETTO

«Ho lavorato con Andrea - spiega Ervas - era una mole gigantesca di fogli, perché da sempre tutto quello che scrive viene stampato e messo via. Ho cercato di prendere le cose migliori, facendo uscire il migliore Andrea, con rispetto. È un elogio di Andrea, che andava fatto, in cui emergono le sue difficoltà, i suoi pensieri, anche le sue angosce, le paure, la sessualità, i primi innamoramenti, la famiglia, il fratello. Tutto quello che ha attraversato». Anno dopo anno, e in forma di domanda e risposta, Ervas segue Andrea dando una sorta di «ritmo narrativo ai suoi scritti - aggiunge l'ideatore del celebre ispettore Stucky - lasciandoli come sono, con i casini, gli errori di battitura. Il libro è una finestra dentro la testa di un autistico, ti fa sentire il rumore dei suoi pensieri, molti dei quali originali e poetici».

L'idea de La valigia aran nasce dall'instancabile papà di Andrea, l'imprenditore di Castelfranco Franco Antonello, fondatore de I bambini delle fate, l'impresa sociale che aiuta le famiglie con figli autistici: voleva raccogliere gli scritti che hanno accompagnato il figlio in questo viaggio «non verso la sconfitta dell'autismo, ma a una migliore qualità della sua vita. È una testimonianza della fatica, della quantità di risorse necessaria per fare dei passi che riducano il peso della disabilità - precisa lo scrittore -. Andrea è fortunato, la sua famiglia ha disponibilità: se tutti i disabili avessero più attenzione, potremmo togliere un po' di peso dalle spalle di queste famiglie. In questi anni ho visto i cambiamenti di Andrea: è un autistico che ha imparato a gestire parte delle sue stranezze. Un lavoro lunghissimo, è stato bravissimo. E anche la sua famiglia. Franco riempie la giornata di Andrea: questo è il segreto, il tempo deve essere impiegato. Sennò lui si perde nei suoi labirinti mentali».

FAMIGLIE

Secondo Ervas, quando c'è una disabilità grave «la famiglia cammina su filo, tutti sono sull'orlo di un salto: il senso del futuro è instabile. Andrea è fortunato, è seguitissimo, fa tante cose». E stare con lui è emozionante, «ti guarda, ti accarezza, ha uno sguardo che ti attraversa - dice Ervas - è un ragazzo bellissimo, il rapporto tra noi è cresciuto, c'è una relazione. Adesso ci diamo la mano, ci sfioriamo, dieci anni fa non potevo neanche toccarlo. Ho curato questo libro perché volevo farlo, sento di avere un debito di riconoscenza per Andrea. Mi commuove quando lo vedo. Andrea ti dà il contatto vero, è la vita vera senza finzioni».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

