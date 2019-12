Torna a casa il capolavoro di Leonardo

IL RIENTRO

In una Venezia resa fragile e sommersa dagli eventi climatici avversi ritorna un'opera altrettanto fragile come il celebre disegno dell'uomo di Vitruvio di Leonardo Da Vinci. Ma come la città ha reagito con lodevole resilienza agli eventi avversi, così quest'opera ha dimostrato tutta la sua forza e la sua vitalità a dispetto del mezzo millennio trascorso. Era stata esposta dal 24 ottobre al 16 dicembre al Museo del Louvre, nel contesto della grande mostra celebrativa del quinto centenario della morte del genio fiorentino. «Un grande successo - commenta Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia - non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per la straordinaria partecipazione di pubblico». Lo stesso direttore l'aveva accompagnata sia all'andata che al ritorno. Ritorna nella sua integrità e tuttavia per motivi precauzionali sarà sottoposta alle necessarie verifiche da parte del personale dell'Accademia, la direttrice del Gabinetto dei Disegni, Valeria Poletto e le due restauratrici, Loretta Salvador e Karmen Corak. Intanto è stata fatta una valutazione dei lux consumati: 25, quindi con ampi margini di sicurezza. Adesso si godrà il meritato riposo. Per quanto tempo è ancora da valutare.

I DISEGNI

Le Gallerie dell'Accademia possiedono un corpus di 25 disegni leonardeschi, la più importante raccolta a livello italiano. Tutti esposti nella mostra della scorsa primavera, sempre alle Gallerie. Ma certo l'Uomo di Vitruvio è il gioiello più prezioso, rappresentando la quintessenza della cultura Rinascimentale, quella che poneva l'uomo al centro dell'Universo iscrivendolo nelle due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che ne esprimono la filosofia. Certo si tratta di un uomo maturo che ha superato con serenità il periodo della giovinezza, con i suoi tormenti e che si fugge tuttavia come annotava Lorenzo il Magnifico. Altro elemento significativo è il fatto che il disegno è compiuto. Solo un altro esempio è dato di questo, il non meno celebre autoritratto da vecchio, conservato a Torino. Gli schizzi, quindi, sempre confortati da scritti, di non sempre facile decifrazione che peraltro hanno contribuito a creare il mito di Leonardo. Alle Gallerie dell'Accademia l'Uomo di Vitruvio è pervenuto nel 1822, quando fu acquistato l'intero corpus grafico del milanese Giuseppe Bossi. Il che ha del paradossale visto che il soggiorno milanese fu prolungato negli anni, mentre il soggiorno a Venezia di Leonardo fu molto breve e non troppo documentato.

IN FUTURO

Quanto al futuro si pensa di esporlo ogni anno, magari per un periodo breve di due o tre settimane. In fondo è un po' la scoperta dell'uovo di Colombo, così semplice, così geniale. Insomma non i canonici tre mesi e poi la custodia, ma brevi apparizioni, ripetute nel tempo. Virtualmente, invece, sarà sempre presente, grazie alle moderne tecnologie. Nel frattempo sembra anche risolversi la vertenza che aveva opposto Italia Nostra, nella figura di Lidia Fersuoc che aveva ricorso al Tar del Veneto per impedire la partenza dell'opera, lo scorso ottobre. Istanza in un primo tempo accolta dal Tar, ma successivamente, a distanza di pochi giorni respinta. La motivazione di un tale ricorso era da ricercarsi nel fatto che il prestito al Louvre avrebbe sottratto una delle icone simbolo delle collezioni dell'Accademia. Che sia un'icona è fuori di dubbio, ma le collezioni delle Gallerie son un concentrato di capolavori. La momentanea assenza di un'opera non ne inficia la qualità: soprattutto se va a incrementare i buoni rapporti di vicinato di due paesi amici. Come aveva ribadito l'allora nonché attuale ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. A beneficiarne sarà soprattutto Roma che si appresta a glorificare il prossimo anno il quinto centenario della morte di Raffaello per il quale era importante ottenere i prestiti dal Louvre. Forse qualcuno potrebbe avere delle riserve, non del tutto ingiustificate a riguardo, ma non bisogna dimenticare i tanti atti di solidarietà che la nostra città ha ottenuto nel suo momento più critico.

Lidia Panzeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA