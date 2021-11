Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAAnche il Torino Film Festival, giunto quest'anno alla 39ª edizione (26 novembre-4 dicembre), prova a ripartire in presenza, in una situazione pandemica che sembra riprendere motivi crescenti di preoccupazione. Lo farà con tutte le cautele del caso, come avvenuto per festival anche più grandi, sperando che tutto possa filare liscio. Il direttore artistico, Stefano Francia Di Celle, al suo secondo mandato che potrebbe essere l'ultimo,...