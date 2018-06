CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORCELLOINCENDIODI STERPAGLIEVigili del fuoco in azione, ieri mattina a Torcello, in seguito alla segnalazione di un improvviso incendio di sterpaglie. Giunti sul posto i pompieri hanno potuto appurare che il problema si era sviluppato su un campo non distante dal campanile. Da quanto si è potuto apprendere il fumo provocato dalle sterpaglie si era innescato in un'area tutto sommato ridotta. Per questo l'intervento dei pompieri si è protratto solamente per una manciata di minuti.ALBERGATORIENTE DEL TURISMOELETTO MINOTTOL'Associazione...