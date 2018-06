Topolino e Lola Bunny i cartoni nell'armadio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PERSONAGGIL'unicità di ogni persona sta nei suoi difetti. Questo il messaggio che le UglyDoll (bambole brutte) lanciano a tutti i bambini (e pure agli adulti) in attesa di arrivare al cinema il prossimo maggio. Lo hanno fatto anche dal palco di Pitti Bimbo dove si sono presentate in massa (i personaggi sono 68) per il progetto Fashion Comics che il designer Alessandro Enriquez ha realizzato con Cplg Italy, l'agenzia di licensing che gestisce il brand in Europa. Dodici marchi del mondo bambino (Mimisol, Simonetta, Gallucci, Pero, I'm Isola...