«Top nere in passerella la battaglia continua»

Negli anni 80 e 90, quando la top model somalo-americana Iman Abdulmajid calcava le passerelle con il suo incedere sinuoso, non ce n'era per nessuno. Gli addetti ai lavori la chiamavano la gazzella. Gli stilisti se la litigavano, tanto che addirittura uno dai gusti difficili come Yves Saint Laurent la scelse spesso come volto delle sue campagne. Lo capì subito anche David Bowie che, dopo il primo sguardo, non la lasciò più. Oggi Iman, vedova del Duca Bianco dal 2016, è una splendida 64enne che l'altro giorno ha ricevuto a Venezia, in...