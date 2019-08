Toni Servillo sarà un sicario La graphic novel diventa film

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOFumettista e romanziere, ma anche sceneggiatore, saggista, Igor Tuveri in arte Igort, artista a tutto tondo debutta a 60 anni con la prima regia per il cinema. E fa centro: «5 è il numero perfetto», da un suo stesso bestseller, è l'unico film italiano in concorso alla 16/a edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre) e tra i più attesi.L'autore di Cagliari ha adattato la graphic novel pubblicata 17 anni fa (Coconino Press) e il film - in sala dal 29 agosto distribuito da 01 - è...