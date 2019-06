Tommy Vee dà il via all'estate Swing e dj set a Portopiccolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICALa musica é senza tempo. Ed é per tutti. È questo il leitmotiv di Portopiccolo che sulla costiera triestina oggi celebra l'arrivo dell'estate con Les Babettes e Mr Wallace All Star, undici elementi - tre donne e otto uomini, per uno show tra boogie, swing, rock n'roll.La piazzetta, agorà del borgo, sarà lo scenario dove la musica, con vista sul mare, sarà protagonista insieme al pubblico per un concerto gratuito, con inizio alle 21. Per non perdere il posto con il divertimento garantito sarà sufficiente presentarsi con una dose di...