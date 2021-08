Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOVENEZIA Les jeux sont faits, o quasi. Manca meno di una settimana alla consegna delle liste (termine ultimo sabato 4 settembre alle 12) e gli schieramenti sono ormai decisi, salvo colpi di scena dell'ultima ora. Per carità, mai dire mai: visto che la campagna (pre)elettorale riserva spesso finali a sorpresa degni del miglior calciomercato di fine agosto, ma non sempre c'è il Cristiano Ronaldo di turno (giusto per seguire il fil...