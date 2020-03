L'INTERVISTA

Piccoli frammenti di video pubblicati sul suo profilo social: un brano country, un potente assolo di chitarra, una vecchia aria. Senza annunci, così come viene, anche in pantofole. E' Tolo Marton, uno dei più grandi chitarristi trevigiani, che in questa reclusione forzata senza concerti live si mette a nudo. E proprio parlando di questa sua esposizione social, il ricordo di Tolo Marton, 50 anni di carriera nel rock blues, va immediatamente al premio Jimi Hendrix, vinto negli Stati Uniti nel 1998, primo e unico italiano.

Come è iniziata la sua passione per la musica?

Dalla prima volta che ho avuto modo di ascoltare musica sono passati 60 anni. Ascoltavo i dischi dei miei fratelli e sorelle maggiori. Da bambino avrei voluto suonare il pianoforte, la mia vera ispirazione, ma a 14 anni ho preso una chitarra in prestito e ho iniziato a lavorare.

Altri momenti importanti della sua carriera?

Qualsiasi situazione è sempre fonte di soddisfazione. Ci può essere anche un piccolo locale con una particolare atmosfera. Poi ci sono le collaborazioni grosse, ad esempio con Ian Paice e Roger Glover, entrambi dei Deep Purple, fantastiche. Glover è davvero friendly. Penso che le collaborazioni spontanee siano il massimo della soddisfazione, non quelle pilotate.

I suoi momenti peggiori?

Ci sono state amarezze e alti e bassi. Sono una persona che è coerente con i propri ideali e convinzioni, ma a volte il mio carattere ha creato qualche difficoltà nei rapporti interpersonali. Se una cosa mi mette a disagio la rifiuto. Quando si fa musica, devi essere a tuo agio, altrimenti corri il rischio di fare le cose male. Così una mia prima delusione arrivò nel '74, quando suonavo con il complesso Impressioni in sala da ballo. Andammo a Roma a registrare un disco e il produttore ci impose un nome nuovo, Raptus. Ero arrabbiatissimo. Ho stressato i miei compagni di viaggio per tutto il viaggio di ritorno, finché non mi hanno lasciato (per scherzo eh!) in autogrill perché non mi sopportavano più.

E poi?

L'altra grande amarezza è stata con le Orme, che stavano spiccando il volo negli anni Settanta. Andammo a Los Angeles a registrare Smogmagica nel 1975. Nel marzo 1976 dovevamo fare un tour importante, si prospettava epico. Una settimana di prove, ma l'argomento principale era la coreografia. Dovevamo fare la parodia di altri gruppi prog e mi chiesero di salire sul palco per primo vestito da Arlecchino. Mi rifiutai. Conoscevo benissimo i brani, avevo contribuito attivamente a quel disco. Purtroppo andò molto male. La questione finì in mano agli avvocati e alla fine me ne andai.

Si sente cambiato in questi 50 anni?

Non tanto. Non so se sia un bene o un male. Tutto quello per cui mi sono appassionato fin dall'inizio, rimane. Conservo ancora ricordi di gioventù, ad esempio di colonne sonore di film. Come in My Cup of Music (ultimo cd di Tolo, ndr). In quel disco sono proprio io, sono cose mie che erano rimaste un attimo nascoste. Io sono sempre stato il chitarrista rock americano, ma suono anche il country e colonne sonore. Amo le diverse sfaccettature della musica.

Qualche desiderio da realizzare?

Una versione mia per chitarra di una colonna sonora di un film. E poi colleziono piccoli frammenti di musica, che diventeranno un nuovo album .

Lei è sempre riuscito a vivere di musica. Si sente orgoglioso di questo?

Io sono un caso un po' particolare, avrei avuto anche introiti più sostanziosi se avessi accettato qualche compromesso. Riesco a vivere di musica e live. Qui non ci sono i talent scout nei locali che cercano musicisti. La serata te la devi trovare tu. Però penso che o siamo musicisti o siamo imprenditori. Io di certo sono un musicista.

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA