Together. È il motto dell'edizione 2020 della Barcolana, perché essere insieme è il principale desiderio che gli appassionati hanno per l'evento di ottobre, ma è anche essere insieme grazie alla vela, l'elemento che lega da oltre mezzo secolo tutto il grande e internazionale popolo della Barcolana. Regole sì, ma il mare si vive in libertà, anche in questa edizione, la numero 52, dell'evento più atteso da velisti e appassionati in programma domenica 11 ottobre. Trieste scalda i motori per la regata più grande del mondo e in questa particolare edizione si declinano le regole di sicurezza da veri uomini e donne di mare. We love your masck, anche la mascherina sale a bordo e nella sacca Barcolana ce ne sono alcune di riserva, prodotte per ciascun equipaggio. Il tutto senza rinunciare al profumo del mare.

L'ospitalità dei marinai, si sa, è sacra e da qualche anno il motto della Barcolana è siamo tutti sulla stessa barca. Quest'anno, invece, si cambia rotta e ognuno deve stare sulla propria barca, anche quando si è ormeggiati. Niente ospiti, nessun imbarco all'ultimo momento. Tutte regole che i velisti già conoscono, come andare in Optimist: Tieni la tua rotta quando navighi e quando sei a terra e le donne e gli uomini di mare conoscono l'importanza delle due lunghezze, ci si diverte anche stando lontani, condividendo lo stesso spirito, semplicemente non lo stesso spazio. Una Barcolana speciale, in sicurezza, ma che nulla toglie alla bellezza di un evento che fa vivere il mare. E sono già oltre 1.300 gli equipaggi che figurano nella lista degli iscritti a Barcolana52 per un'edizione che non poteva, dopo mezzo secolo, non avere uno special guest, l'ospite d'onore, la Marina Militare, che invia quest'anno a Trieste la nave scuola Palinuro. Arriverà nei giorni precedenti alla regata e domenica uscirà in mare per fare da cornice all'evento e regalare ai partecipanti uno spettacolo unico. È la celebrazione del mare che culmina con la grande regata ma inizia diversi giorni prima con un nutrito calendario di eventi che fanno pulsare Trieste, in attesa di vedere le vele spiegate nel golfo giuliano.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA