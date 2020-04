TEATRO

Chiusi al mondo con il corpo, possiamo non esserlo con i pensieri. E così per combattere la noia di questa nuova esistenza blindata, che costringe a fare i conti con il tempo, ridefinire le relazioni interpersonali e gli spazi di socialità, arriva in soccorso dei più piccoli e delle loro famiglie reclusi in casa, Veronico, Il bambino che non riusciva a dormire. Veronico è il protagonista della favola scritta da Tiziano Scarpa (nella foto) per «Una stagione sul sofà» il palinsesto digitale ideato dal Teatro Stabile del Veneto per la campagna Mibact #iorestoacasa in onda, tutti i giorni sui canali social del teatro.

SUL SITO INTERNET

Tra le rubriche più apprezzate vi è «Sogni d'oro» che ogni sera alle 21 augura la buonanotte ai più piccoli e alle loro famiglie con i podcast di favole e racconti letti da personaggi noti delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Ispirato da questa idea, lo scrittore e drammaturgo veneziano Tiziano Scarpa, vincitore del premio Strega 2009, ha accolto l'invito del Teatro Stabile del Veneto a leggere una storia, provando a scrivere una favola tutta nuova. L'appuntamento è fissato per l'8 aprile prossimo.

«Ho pensato ai bambini confinati in casa, che patiscono l'ansia generale di questo periodo. E l'ho connessa al rito serale della favola della buonanotte - spiega - Così è nato il protagonista, dal nome bizzarro, Veronico: un bambino che non si addormenta mai, neanche quando la mamma gli legge le favole. Non riesce a dormire, e vive delle sorprendenti avventure notturne all'insaputa dei suoi genitori». La favola è stata registrata in cinque podcast della durata di circa 10 minuti. Oltre ad ascoltarla, la si potrà leggere scaricando il testo, impreziosito dalle immagini dell'artista, fumettista e designer Massimo Giacon, che ha disegnato i ritratti dei sette personaggi principali, con la possibilità di stamparli e colorarli. «Ciò che proponiamo ai bambini non è solo l'ascolto, ma anche un'interazione attiva con la storia - aggiunge Scarpa - Cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo di artisti alle famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA