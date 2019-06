Titino Carrara e il teatro mobile, storia di una famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN SCENADopo Strada Carrara, Titino Carrara porta in scena una nuova storia di vita e teatro. Questa volta il tema è l'apprendistato, ovvero come diventare adulti e insieme abili attori, come conquistarsi una identità e un ruolo riconosciuti dalla famiglia d'arte e dagli spettatori. Gli occhi attraverso i quali leggiamo il Manuale sono di Titino, figlio d'arte, nato nel carro dei comici e vissuto nelle grandi trasformazioni del secondo dopoguerra. Titino è infatti figlio di Tommaso Carrara (detto Masi) ed Argia Laurini e appartiene dunque...