Tiramisù world cup, la sfida continua tra prelibatezze, talk-show e spettacoli

GUSTOHotel Tiramisù: non proprio una hall di mascarpone e un letto di savoiardi, ma il welcome tiramisù di benvenuto è garantito. Treviso, per dodici mesi l'anno capitale morale del tiramisù, dal 1 al 4 novembre è anche il luogo della disfida più dolce del mondo, la Tiramisù world cup. E sta preparando una seconda edizione decisamente extra. Non solo la competizione tra pasticceri non professionisti, che continuerà ad essere il cuore della kermesse, ma una serie di esperienze tali da far diventare la coppa un contenitore di eventi...