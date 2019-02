CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tira una bruttissima aria nella Roma di notte. È come se, in certi pub, qualcuno volesse tornare ai vecchi tempi. Ai sanguinosi tempi delle bande che inscenavano scorribande e poi si scopriva che sotto c'era la guerra per la spartizione della droga. L'episodio dell'altra notte all'Axa, in piazza Eschilo, non si è trasformato in tragedia per un soffio e comunque resta altissima l'ansia per le ferite riportate da Manuel Mateo Bortuzzo, non ancora ventenne, promessa del nuoto italiano. È sicuro: il ragazzo non c'entra con la rissa scoppiata...