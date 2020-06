L'ANNIVERSARIO

La Fondazione Tipoteca Italiana compie 25 anni e oggi si può andarle a fare gli auguri a Cornuda, in provincia di Treviso. L'ingresso al museo è gratuito dalle 15 alle 20, naturalmente rispettando le regole imposte dall'emergenza sanitaria. Sarà possibile visitare l'esposizione di 25 manifesti contenenti la parola Tipoteca, realizzati da 25 professionisti del settore stampa, italiani e stranieri, tutti realizzati con caratteri in piombo e legno, con stampa da uno a quattro colori e tirature di 25 copie l'uno. Questa perla rara, e troppo poco conosciuta, del Veneto è nata nel 1995 per la caparbietà e l'intuito dei quattro fratelli Franco, Silvio, Mario e Carlo Antiga, titolari delle omonime officine grafiche.

GLI INIZI

Erano gli anni in cui i computer stavano sostituendo i precedenti sistemi di lavorazione tipografici: caratteri e macchinari vecchi di decenni, talvolta secolari, all'improvviso da risorsa erano diventati un ingombro, occupavano spazio, e i tipografi dovevano liberarsene. Un immenso patrimonio di storia industriale rischiava di finire in discarica e in parte, purtroppo, ci è finito davvero. I fratelli Antiga hanno scritto a tutti i loro colleghi tipografi italiani per raccogliere i materiali che rischiavano di essere buttati via. Hanno cominciato un quarto di secolo fa e ancora vanno avanti. Nel frattempo Franco è mancato nel gennaio di quest'anno, mentre Silvio continua imperterrito, a dispetto dei suoi 75 anni, ad andare in giro per l'Italia durante i week end a recuperare materiale da portare a Cornuda.

IL PATRIMONIO

La Tipoteca Italiana Museo della stampa e del carattere tipografico, è sistemato in alcuni locali appartenuti al Canapificio veneto di Cornuda, una meraviglia dell'archeologia industriale. A voler essere pignoli, la sede è più vicina a Crocetta del Montello, perché si affaccia sul canale Brentella, che separa i due comuni. Ovviamente domenica, oltre che i manifesti, è possibile vedere anche le meraviglie custodite in questo scrigno: qualche milione di caratteri racchiusi in circa 10 mila cassetti, 200 macchine tipografiche, oltre 5 mila titoli di grafica e tipografia, un numero infinito di manifesti, incisioni. Le macchine funzionano e quindi nella Tipoteca si può ancora stampare con le tecniche del tempo che fu. In genere sono gli artisti a utilizzare questo patrimonio raro, che comprende una serie di punzoni settecenteschi dei fratelli Amoretti, collaboratori di Giambattista Bodoni, a Parma (i punzoni erano barre di acciaio sulle quali venivano incisi alla rovescia i caratteri poi impressi sulla matrici) i capilettera settecenteschi intagliati a mano che provengono dalla casa editrice milanese Pirola, caratteri liberty del primo Novecento della fabbrica Melchiori di Crespano del Grappa, bellissimi e rari caratteri futuristi; molti di questi caratteri in legno provenivano dalle xilografie tipografiche dislocate tra Legnago e Badia Polesine dove, tra i primi del Novecento e gli anni Settanta, ha funzionato un vero e proprio distretto del carattere. Delle duecento macchine tipografiche che il museo possiede ne sono esposte una quarantina, mentre una trentina sono torchi tipografici a leva. Il record di anzianità va a un torchio calcografico in legno di fine Settecento della tipografia milanese Musica moderna specializzata, ovviamente, in stampa musicale.

SPORCARSI LE MANI

Entrare alla Tipoteca significa compiere un affascinante viaggio nel tempo. Il museo è privato, sostenuto dagli Antiga, e in tempi normali ha circa 10 mila visitatori all'anno, la maggior parte costituiti da scolaresche e i ragazzini possono letteralmente sporcarsi le mani sotto la guida di esperti tipografi. Nella gestione è coinvolta anche la generazione più giovane degli Antiga, in particolar modo Michela. Il museo ha aperto nel 2002, il curatore del progetto scientifico e primo direttore è stato Alberto Prandi, mancato nel 2016. Nel 2014 sono state inaugurate la galleria, all'ultimo piano, dove vengono allestite le esposizioni temporanee e l'auditorium che ospita incontri su temi legati al libro, alla grafica, alla fotografia, al design internazionale. La Tipoteca oggi è considerata il più importante polo museale italiano dedicato alla cultura del carattere da stampa e alla storia della tipografia. Inutile dire che meriterebbe molti visitatori di più: i veneti in particolare, ma gli italiani in generale, dovrebbero essere orgogliosi di questo patrimonio e di chi si è dato da fare affinché non andasse perduto. Purtroppo il lavoro non finisce mai, come dimostra la recentissima dispersione di macchine, caratteri e archivio della Cartotecnica veneziana, storica tipografia di Venezia, che per decenni ha stampato, tra l'altro, i manifesti del teatro La Fenice. È stato buttato via tutto.

Alessandro Marzo Magno

