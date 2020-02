L'INTERVISTA

Da Violetta a Tini. E' una nuova avventura per Martina Stoessel Muzlera, in arte Tini, popstar argentina conosciuta dal grande pubblico come Violetta per il suo ruolo nella celebre serie televisiva che l'ha resa famosa a livello internazionale. Il suo tour musicale mondiale è appena partito dall'Italia (dopo l'incredibile successo nelle numerose date al Luna Park di Buenos Aires, tutto esaurito) e farà tappa nel Nordest il 22 febbraio alle 21 al Palabassano 2 grazie a DuePunti Eventi. «Il mondo della musica è completamente distinto rispetto al progetto televisivo, che è stato incredibile. L'industria della musica è una esperienza meravigliosa, completamente nuova, la sto scoprendo poco a poco», - ha raccontato Tini qualche settimana fa, mentre in Spagna stava registrando La Voz con Alejandro Sanz. Grazie a Violetta, Tini ha ottenuto premi importanti come il Nickelodeon Kids' Choice Award nella categoria Artista latino-americano. Forte di questo successo, tra il 2014 e il 2015 ha partecipato ad alcuni programmi televisivi italiani come L'anno che verrà, Ballando con le stelle e Ti lascio una canzone. Da Violetta, dopo la serie televisiva e lo spettacolo teatrale, è giunto anche un film, Tini, la nuova vita di Violetta, in Italia nel 2016. Del 2016 è anche il primo album di Martina, Tini.

Come si sente in questa nuova veste di cantante dopo anni trascorsi a recitare?

Mi sento nuova, avverto tutta la forza della musica, sono felice di quello che sto passando.

Il suo secondo album si intitola Quiero volver, voglio tornare indietro. Cosa significa per lei?

Significa per me che, dopo aver conosciuto il mondo, aver realizzato decine di spettacoli, c'è bisogno di tornare indietro per riabbracciare le persone care, i parenti, gli amici, il proprio compagno.

Il suo album esprime tutte le sonorità e la passione latina.

Sì, questo album ha aperto una porta per me. Mi sono assunta il rischio di spostarmi al mondo latino, che non è assolutamente comune per una donna. Questo ha cambiato molto la mia carriera, rappresenta il mio cuore e la mia anima.

In che senso non è facile per una donna?

Credo viviamo in un'epoca musicale nuova nel mondo della musica. È una nuova era per le donne del mondo per fare ciò che vogliono fare, senza paura, facendosi forza l'una nei confronti dell'altra. Donne che sostengono le donne. Così con Karol G, che ha cantato con me una canzone latina. Essere insieme è la nostra forza, anche se c'è ancora molto da fare. Io sono contenta di essere parte di questo gruppo di donne.

È felice di tornare in Italia?

«In Italia mi sento come a casa e il tour partirà proprio da qui. Le persone qui hanno una energia speciale. Ho molti amici in Italia e gli italiani sono vicini alla musica latina. Le persone italiane e argentine sono molto simili e quindi in Italia mi sento a casa. Ho vissuto due mesi in Italia registrando le scene del film e ho sperimentato la vita autentica, il cibo, le amicizie, i rapporti personali. Tutto meraviglioso. Il pubblico italiano è incredibile».

Come sarà strutturato lo spettacolo?

La canzone sarà protagonista assieme a danza e tanta energia. Includo nello spettacolo anche un momento acustico per connettermi con il pubblico. Voglio che il pubblico si diverta e si emozioni. Siamo un team molto affiatato e non vediamo l'ora di iniziare la tournée. Proporrò le canzoni del primo e del secondo album».

I biglietti, a partire da 25 euro più diritti di prevendita, sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone. Info: tel. 0445.360516 www.duepuntieventi.com

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA