Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEVENEZIA In seguito all'appello della capogruppo Pd, Monica Sambo, e del consigliere Alberto Fantuzzo, a trovare quanto prima una soluzione alla questione degli abbonamenti dell'autorimessa comunale, al momento ancora in fase di stallo, si unisce al coro anche il consigliere Paolo Ticozzi. Accendendo questa volta i riflettori sul tema degli abbonamenti per i parcheggi sulle strisce blu per i residenti della terraferma. Parole, le sue,...