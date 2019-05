Thriller sul red carpet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROL'accento toscano ispira subito simpatia. Antonella Boralevi, scrittrice, conduttrice televisiva e opinion maker non nasconde la soddisfazione. In questi giorni è uscito il suo libro Chiedi alla notte (Baldini & Castoldi, 21 euro), un titolo che riecheggia il celebre Chiedi alla polvere di John Fante, ma che in realtà più che allo scrittore americano di origine italiana, fa pensare ad un altro titolo famoso come quello di Vedi alla voce Amore dell'israeliano David Grossman. Due volumi ben diversi, soprattutto nei temi. Antonella...