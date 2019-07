Thirty Second, Irama e Sting: tris d'assi al Geox

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONCERTITris d'assi musicali in arrivo da oggi a fine mese all'Arena Live nell'area esterna del Gran Teatro Geox di Padova con due big mondiali, Thirty Seconds to Mars e Sting, e la star emergente nazionale Irama. La società padovana Zed Live che organizza gli eventi suggerisce di arrivare presto, magari alle 17, per vivere appieno lo spettacolo ed evitare lunghe code all'ingresso. In ottemperanza alle attuali normative in seguito a tragedie come quella di Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League sarà vietato...