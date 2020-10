LA VERTENZA

VENEZIA (r.v.) Thetis non è nominata nel Decreto Agosto che istituirà l'autorità sulla laguna in via di conversione in legge. Rappresentanze dei lavoratori e sindacati, alla luce dell'incontro del giorno prima con il supercommissario del Mose Elisabetta Spitz che ha dato garanzie occupazionali per i dipendenti di Consorzio Venezia Nuova e Comar, hanno sollevato le proprie preoccupazioni. «Il rischio è che per la costituzione della Autorità per la Laguna e la collegata azienda in house non ci sia la partecipazione dei lavoratori di Thetis» sottolineano. I 106 lavoratori di Thetis rifiutano di essere considerati collaterali per la gestione e la manutenzione del Mose. Da anni sono impegnati nella messa in funzione delle barriere mobili e collaborano con i lavoratori del Cvn e Comar. Insomma, si tratta di professionalità che rischiano di vanificarsi. «La logica dei due tempi, prima sistemiamo i lavoratori del CVN e Comar e poi vedremo cosa fare di Thetis è inaccettabile - denuncia la Cgil - Ci sono lavoratori che da vent'anni sono impiegati nei laboratori a servizio dell'ufficio antinquinamento del Provveditorato alle Opere Pubbliche, hanno mansioni tecniche e amministrative di staff, nel sollevamento delle paratoie con turni diurni e notturni, decine sono i tecnici del settore ingegneristico-ambientale che lavorano con gli uffici del Consorzio nelle progettazioni e nella tutela dell'ecosistema lagunare e nella lotta ai cambiamenti climatici. Come si spiega questa esclusione dal decreto?». «Con l'aggravante - concludono i sindacati - che il 53% di Thetis è in mano al Consorzio Venezia Nuova (socio controllore), il 6% è dell'Actv e il resto è in mano alle grandi imprese del Consorzio che oggi navigano in cattive acque (concordato) e hanno già dato chiaro segnale di voler uscire dalla compagine azionaria».

Insomma, i dipendenti dell'unica società di ingegneria di Venezia non sono rassegnati e chiedono riconoscimento.

