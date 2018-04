The Voice in 4 pronti alla sfida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSO TVPer Beatrice è «una chiave», per Andrea «un istinto naturale», Asia la definisce «valvola di sfogo», Angelica «uno stile di vita». Storie differenti, identica passione: quella per la musica, che li ha spinti sul palco di The Voice of Italy 2018. Beatrice, Andrea, Asia e Angelica sono infatti tra i 39 concorrenti selezionati nelle prime tre puntate della quinta edizione del talent in onda dal 22 marzo scorso su RaiDue con la conduzione di Costantino della Gherardesca. QUARTETTO DI GIOVANISSIMISi tratta di quattro...