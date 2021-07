Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMAThe game ha una posta in palio molto alta: la libertà. Altrettanto alto è il rischio in caso di sconfitta: la morte. Il gioco, che assomiglia ad una roulette russa, è quello che tentano i disperati della rotta balcanica che cercano di entrare in Europa. In prevalenza sono afghani, in fuga dalla democrazia alla talebana. Il racconto drammatico è di David J. Smith Solano, 39 anni, veneziano di campo Santa Margherita, la cui...