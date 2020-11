LA SERIE TV

Nasce nel cuore di Mestre una nuova serie televisiva. Interamente girata all'interno della Galleria Orler in via Einaudi, la Tv comedy The Gallery mostra con ironia e leggerezza il dietro le quinte del mercato dell'arte (www.thegallerylaserie.com). Concepita da Antonio Orler e Laura Galigani durante il lockdown quando è stato rinnovato il palinsesto televisivo della Galleria Orler per offrire ai telespettatori bellezza e ottimismo la serie in 10 puntate ha debuttato il 7 novembre sui canali 867 di Sky e 144 del digitale terrestre.

SITCOM SULL'ARTE

«Durante il lockdown abbiamo avuto la conferma che la bellezza è terapeutica - racconta Antonio Orler, che nella serie interpreta Manuel, ma è anche aiuto regista -. Molti telespettatori hanno infatti ringraziato mio padre e gli zii per averli distratti dall'angoscia generata dalla pandemia da Covid con interessanti trasmissioni sull'arte contemporanea. Così abbiamo pensato di raccontare in modo scanzonato anche il dietro le quinte del complesso mercato dell'arte».

Cresciuto in una famiglia di galleristi, Orler si è orientato verso la musica e canta la sigla della serie. Ha partecipato alle selezioni per Sanremo e ha debuttato all'Arena di Verona come interprete di musical. E proprio sul set ha conosciuto Laura Galigani, che di The Gallery è regista, oltre a interpretare il personaggio di Linda. «Dopo un periodo buio, com'è stato quello del lockdown, c'è urgenza di luce, c'è bisogno di passione, c'è voglia di allegria dice la Galigani - Con un format sitcom, The Gallery ironizza sui luoghi comuni dell'arte e regala al pubblico aneddoti e curiosità su opere e artisti che hanno scritto la storia». Le vicende dei protagonisti sono infatti riprese tra le pareti della Galleria Orler, dove sono esposte opere di artisti come Arman, Kostabi, Nespolo, Pinelli e Licata

IRONIA

L'impostazione della serie tv strizza l'occhio ad un pubblico giovane. «Per ribattere all'idea che l'arte sia elitaria, utilizziamo un linguaggio ironico che svela ai meno esperti il mondo del gallerismo» chiosa la regista. La trama è imperniata su una galleria d'arte nei pressi di Venezia che ha scarso successo, un po' per il clima sonnacchioso della zona un po' per l'indolenza del personale: il barista Manuel che sogna di diventare una popstar e Fuxia (Giada Maragno) giovane addetta alle pulizie e aspirante artista. Tutto cambia con l'arrivo della nuova gallerista: Linda Tagliapietra, plurilaureata e fresca di master a New York, esigente e perfezionista, che in poco tempo rivoluziona la galleria assieme al capriccioso assistente Ferdi (Mariano Jaime). Magicamente, le cose iniziano a funzionare: fioriscono mostre, eventi, vernissage. L'allestimento della serie è stato realizzato durante il lockdown, lavorando con Skype tra gli autori, Tobia Rossi e Lorenzo Riopi, i registi e gli interpreti. Giovanni Faccenda, Catone Biasioli, Davide Basilico e Cesare Orler presentatori nel palinsesto sull'arte dei canali Orler Tv intervengono nella serie con dei cammeo, mentre l'attore Giorgio Regali partecipa nel ruolo di Gilberto Bonomelli.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA