Investire in cultura trasformando alcune tesi di laurea elaborate e discusse all'università di Ca' Foscari nel corso della sua storia in testi teatrali da mettere in scena. È questo il progetto che l'ateneo veneziano ha realizzato con Banca Mediolanum Venezia e Alumni Venezia per celebrare i 150 anni dalla fondazione, sviluppato da Fucina arti performative Ca' Foscari, lo spazio laboratorio di produzione teatrale diretto da Elisabetta Brusa, già responsabile e direttrice di Cantiere Teatro Ca' Foscari. Dal progetto è nato ora il volume 8 tesi per 150 anni. 1868-2018 Antichi e nuovi studenti di Ca' Foscari a cura di Elisabetta Brusa (Edizioni Ca' Foscari). «Questa pubblicazione afferma Brusa - rispecchia la volontà di trasformare quella energia vitale e ormai perduta delle otto performance dei ragazzi in un progetto di testimonianza dell'accaduto, permettendo di convertire un percorso sperimentato nella proposta di un modello culturale di integrazione sostenibile».

Testi che inevitabilmente sono stati dimenticati, nascosti negli archivi e sottratti al tempo presente dall'inesorabile scorrere degli anni sono stati riattualizzati e portati all'attenzione delle giovani generazioni, come Un turco a Venezia nato dalla tesi del 1913 del dipartimento di Economia Le finanze turche: le contribuzioni dirette nell'impero ottomano di Yaki Behar, elaborato di un giovane studente turco diventato ora uno spaccato della vita della scuola dell'epoca che contava su personalità di grande spessore, quali uno dei suoi fondatori Luigi Luzzatti. Conclude la pubblicazione un testo dei giorni odierni, scelto nel dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica, sul tema della sostenibilità 17 scaramanticamente insieme verso un futuro glorioso. Il progetto è stato realizzato da 17 curatori, e non più con un testo da mettere in scena ma con un video che compone i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, articolati nei 169 target che le Nazioni Unite hanno approvato nel 2015, creando una agenda globale fatta di principi da raggiungere idealmente in ogni Paese del mondo entro il 2030.

