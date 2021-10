Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continuano ad arrivare attraverso il Portale dell'Ulss 3 Serenissima le prenotazioni degli over 80 per la terza dose - definita dose booster, cioè di richiamo - da parte di over 80 che la riceveranno presso i punti vaccinali da loro prescelti: venerdì sera è stata superata infatti quota 800 prenotazioni, con un balzo di 500 adesioni rispetto a giovedì. Al momento, l'Ulss ha messo a disposizione 13mila slot (posti per le prenotazioni).Se...