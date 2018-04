CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRORISMOVENEZIA La Procura ha chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per i tre giovani kosovari accusati di aver costituito a Venezia una cellula affiliata all'Isis, che stava progettando un attentato a Rialto. La difesa ha replicato sostenendo che i tre non sono terroristi e non stavano organizzando alcun atto di violenza: le parole da loro pronunciate sarebbero state estrapolate dal contesto e, dunque, snaturate nel loro vero significato.È stata un'udienza lunga e combattuta quella celebrata ieri, nell'aula bunker di...