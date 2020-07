TERRAZZA CON VISTA

A 1.778 m di quota sulla Tofana di Mezzo, a Cortina d'Ampezzo (Bl), Col Druscié è punto di riferimento per la cucina ad alta quota dedicato agli amanti della montagna e non solo. Raggiungibile con la moderna cabinovia Tofana-Freccia nel Cielo dal centro di Cortina, ospita anche il Masi Wine Bar Al Druscié, in un mix di tradizione e contemporaneità che contraddistingue l'architettura e l'offerta gastronomica.

Col Druscié è una terrazza con vista Dolomiti, dove due strutture propongono un'esperienza di gusto da vivere anche all'aria aperta: il Ristorante Col Druscié 1778 e il Masi Wine Bar Al Druscié. Location informale ma elegante dove la cucina tradizionale rivisitata con estro e ricercatezza incontra il prestigio dei vini delle cantine Masi e non solo.

Perchè a Col Druscié la scoperta della montagna passa anche attraverso l'enogastronomia. Il Masi Wine Bar Al Druscié, rivisita in chiave contemporanea la cucina tipica veneta, proponendo piatti nuovi e moderni, a partire da materie prime di qualità, scelte con cura anche perché possano abbinarsi ai vini Masi, storico produttore di Amarone.

IL PICCIONE DI LUCA

Il piatto suggerito dallo chef Luca Ursella è il Petto e coscia di piccione con salsa di bietole, ciliegie, crumble al cacao amaro e puccia croccante, che esprime in pieno la filosofia di Masi Wine Bar Al Druscié ovvero offrire ai propri clienti un menu innovativo e contemporaneo, accanto alle specialità della tradizione culinaria dolomitica che non possono mancare. Perfetto l'abbinamento con il Montepiazzo Serego Alighieri 2015 Valpolicella Classico Superiore : prodotto con il Classico uvaggio della Valpolicella, Corvina-Rondinella-Molinara clone Serego Alighieri è l'archetipo del Valpolicella descritto da Hemingway, cordiale come la casa di un fratello con cui si va d'accordo. Elegante, originale, di buona struttura e complessità, è ottimo con carni rosse grigliate, arrosti e formaggi stagionati, e il suo stile del nobile Casato è enfatizzato dall'uso dell'esclusiva Molinara clone Serego Alighieri e dall'affinamento in fusti di ciliegio. Da non perdere, per gli amanti del mondo di Bacco, l'iniziativa Masi a tutto tondo che su prenotazione propone un viaggio alla scoperta delle diverse sfumature dei vini delle Cantine Masi, guidati da con un esperto sommelier.

