I NUMERI

Un milione e mezzo. Forse due milioni di euro in più. È il costo dell'emergenza sanitaria che la Biennale di Venezia dovrà sopportare per la settantasettesima Mostra del cinema. L'anno scorso il budget del festival era stato di 13-13,5 milioni di euro. Quest'anno le previsioni sono di sfiorare i 15 milioni.

Non che gli sponsor siano mancati. Anzi, il neo presidente della Biennale Roberto Cicutto ieri li ha tutti citati e ringraziati. Il fatto è che la maggiore spesa è determinata da un lato dai costi aggiuntivi dovuti alle misure per garantire la sicurezza sanitaria, dall'altro dai minori introiti. Un esempio: la Sala Grande del Palazzo del Cinema pur avendo mille poltroncine dovrà dimezzare i posti. Significa che si venderà la metà dei biglietti dell'anno scorso. Rispetto ai 6mila posti a sedere dell'anno scorso, quest'anno si arriverà - grazie ai posti aggiuntivi delle due arene al Lido e ai Giardini e alle sale dei cinema Astra e Rossini e del Candiani a Mestre - a non più di 4.500 seggiole. «Se c'è il rischio di rifiutare accrediti? Speriamo di no», ha detto Barbera.

LE REGOLE

Per assistere a Venezia77 e a tutte le sezioni della Mostra ci sarà l'obbligo della prenotazione. Anche per gli accreditati. Ogni spettatore avrà un biglietto con posto numerato e questo consentirà anche il tracciamento. Significa che, sapendo nomi e cognomi di chi siede in qualsiasi seggiola, in caso di contagi sarà possibile rintracciare chiunque. «Non ci saranno assembramenti per entrare in sala - ha assicurato Cicutto - perché all'area della Mostra del cinema si accederà attraverso i consueti 7 varchi stradali/lagunari. Il numero stampato sul biglietto dirà anche a quale varco presentarsi». Per il resto, tutto secondo copione: misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, mascherine obbligatorie in tutte le aree esterne quando il distanziamento non sia possibile o difficoltoso da attuare e anche per entrare in sala. E durante la proiezione del film? Al momento la mascherina non è obbligatoria, tra un mese si vedrà. La novità, semmai, è che la Biennale ha introdotto misure più rigide rispetto alle regole nazionali: «In tutte le sale ci sarà l'alternanza del posto a sedere, tra due spettatori ci sarà sempre una poltrona vuota. Anche tra congiunti».

Spariranno le biglietterie, gli acquisti potranno essere fatti sono online. E sarà rivoluzionato anche il red carpet: fotografi distanziati, ingressi contingentati e regole in arrivo anche per il pubblico. Le folle di ragazzini accalcati per un selfie davanti al tappeto rosso sono da dimenticare. «Stiamo vedendo come organizzare gli spazi al di là delle transenne», ha detto Cicutto. Magari con dei box? «Il numero chiuso? Pensiamo proprio di sì», ha detto Cicutto.

ADDIO AL GALA

Sparirà anche la cena di gala sulla spiaggia dell'Excelsior: al posto del tendone si useranno le sale interne dell'albergo. E non ci saranno più i mille invitati. «Saranno cene contingentate e ridotte».

