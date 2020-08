VENEZIA (L.M.) Da oggi, sabato 1° agosto, riprende in modo stabile, con una corsa al giorno, la linea Zattere Alberoni della società Terminal Fusina. Per i veneziani, in particolare per coloro che sono appassionati della splendida spiaggia degli Alberoni, si apre così una nuova porta d'accesso all'isola. Anche questo è un piccolo segnale di ripresa della stagione e di ritorno alla normalità. La corsa partirà ogni giorno dalle Zattere alle 9.30 per Alberoni al mattino, di sera il ritorno da Alberoni partenza alle 18.45 per le Zattere. I prezzi per i residenti e per tutti i possessori della tessera Venezia Unica, sono a tariffa agevolata: 5 euro la corsa semplice, 7 euro andata e ritorno, 70 euro l'abbonamento mensile alla linea. Il tragitto può essere vissuto anche come una bellissima escursione tra le isole della laguna sud (San Giorgio, La Grazia, San Clemente, Santo Spirito e Poveglia). Si confida in un buon afflusso, visto che la linea è sempre stata molto apprezzata dagli utenti, in modo da poter riproporre il servizio almeno fino alla fine dell'estate. In caso di maltempo il servizio verrà sospeso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA