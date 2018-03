Tentato colpo alla Coop Rapinatore messo in fuga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCAPPUCCIATOVENEZIA Apri la cassa ma la risposta della cassiera lo ha messo in fuga. Aveva con sé una pistola, vera o giocattolo che fosse, il rapinatore incappucciato che lunedì sera ha tentato di derubare la Coop di campo Santa Marina a Castello. IL TERRORESono le 18 di lunedì e il supermercato di campo Santa Marina, a quell'ora, è pieno di gente che fa la spesa, in coda per pagare alle casse. Un uomo entra con il volto coperto parzialmente dal cappuccio di una felpa, attraversa gli scaffali e si dirige verso l'uscita, piantonandosi...