DENUNCIATO

VENEZIA L'ha seguita e ha provato ad abusare di lei. Vittima dell'aggressione una ventenne veneziana che, però, è riuscita a liberarsi dalla presa del suo aggressore e a dare l'allarme. L'episodio risale ai primi di giugno e i carabinieri, a distanza di un mese, venerdì, sono riusciti a individuare e denunciare il presunto responsabile, un giovane nigeriano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha incrociato la ragazza mentre stava andando al lavoro, un locale in zona Santa Croce.

L'africano non è andato molto per il sottile e le ha rivolto complimenti un po' troppo spinti, con avances che lasciavano decisamente poco spazio all'immaginazione. La ventenne, però, l'ha ignorato e ha tirato dritto. A quel punto l'uomo l'ha seguita fino al posto di lavoro. Qui, si è lanciato contro di lei, afferrandola per un braccio e palpeggiandola. La giovane, però, è riuscita a divincolarsi da quella presa in pochi secondi e a rifugiarsi all'interno del suo negozio, mettendosi così al sicuro. Una prontezza che si è rivelata decisiva: un'esitazione di troppo e probabilmente la donna non sarebbe più riuscita a liberarsi del suo stupratore.

L'ALLARME

La vittima, subito dopo, ha chiamato il 112 raccontando l'accaduto. L'aggressore, invece, vista la malparata si è dileguato tra le calli. All'arrivo della pattuglia, dopo aver assistito la ragazza, i carabinieri si sono messi sulle tracce del responsabile. Ad aiutare le indagini, oltre alle varie testimonianze in zona, le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza privati delle varie attività nelle vicinanze. Ci sono voluti giorni per portare a termine gli accertamenti e le comparazioni necessarie a dare un'identità all'aggressore: l'uomo non si trovava più nel capoluogo lagunare, è stato rintracciato in provincia di Vicenza.

Lo straniero, come si è potuto verificare in seguito, aveva una lunga lista di precedenti alle spalle. Tra questi, anche alcuni relativi a episodi analoghi: non era la prima volta, quindi, che l'uomo tentava di abusare di una donna. Ora dovrà rispondere del reato di tentata violenza sessuale, e la recidività sarà probabilmente un fattore di cui il giudice non potrà non tenere conto.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

