IL PROCESSO

VENEZIA Era uscita dall'albergo dopo mezzanotte per andare a comprare delle sigarette. Confidava nella tranquillità di Venezia. Invece si era ritrovata inseguita da uno sconosciuto che, a più riprese, aveva cercato di violentarla. Solo la determinazione della donna, che ha subito sporto denuncia, e le accurate indagini dei carabinieri hanno consentito di dare un nome all'aggressore e di arrestarlo. Succedeva quest'estate. Ora, per quei fatti, la Procura di Venezia ha chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi di Hitme Trabelsi, 30enne tunisino, senza fissa dimora.

L'udienza si è tenuta ieri in Tribunale, davanti al collegio presieduto da Daniela De Fazio, con il rito abbreviato. Il pubblico ministero, Alessia Tavarnesi, ha chiesto una condanna senza attenuanti, che partendo da 8 anni, con lo sconto previsto dal rito, arriva appunto a 5 anni e 4 mesi. Per l'accusa non hanno valore le scuse chieste dall'imputato, che ha comunque negato l'aggressione, pur documentata dalle immagini della videosorveglianza. Diversa la lettura della difesa che ha chiesto il minimo della pena. L'udienza è stata rinviata al prossimo 10 marzo per la lettura della sentenza.

L'AGGRESSIONE

L'aggressione risale alla notte del 1. agosto scorso. La donna era a Venezia per lavoro, alloggiata in un hotel nei pressi di Rialto. Passata la mezzanotte, decise di uscire dall'albergo per comprare delle sigarette. Non conoscendo la città, aveva inserito nel cellulare la richiesta del distributore più vicino. Trabelsi era poco distanza e sentì l'audio con le indicazioni, pedinò la donna per poi aggredirla proprio davanti al distributore. Lei reagì con forza, si prese un violento schiaffo in volto, ma riuscì a scappare. Nella fuga ebbe la prontezza di chiamare i carabinieri, che le consigliarono di cercare un luogo con dei passanti. Sempre con l'uomo alle calcagne, raggiunse così il pontile di Rialto. Qui c'erano delle persone e l'aggressore si dileguò prima dell'arrivo dei carabinieri. Ma la donna lo aveva ben impresso nella memoria. Nei giorni successivi i carabinieri scandagliarono le immagini della videosorveglianza nella zona. Trovarono i video che documentavano l'aggressione, con tanto di primo piano dell'uomo. La donna lo riconobbe subito. Scattò l'arresto di Trabelsi, da allora è in carcere.

