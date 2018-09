TENTATA EVASIONE VENEZIA Tentare di scappare da un carcere come quello di Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENTATA EVASIONEVENEZIA Tentare di scappare da un carcere come quello di Venezia non è un'operazione semplice e neppure tentata da molti. Ieri, comunque, un detenuto tunisino ci ha provato, ma è stato beccato e arrestato dalla polizia penitenziaria e per lui ora si prospetta un processo per tentata evasione e un aumento della pena.È accaduto ieri mattina nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore nel corso della fruizione dell'ora d'aria. Mentre mentre era intento a passeggiare nel cortile dei passeggi, ha scavalcato il muro di cinta...