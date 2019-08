Tenta il colpo, atterrato da un belga in viaggio di nozze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME BORSEGGIVENEZIA Probabilmente pensava si trattasse della solita operazione facile facile, visto che aveva scelto con cura la sua vittima. Sfortunatamente per lui, un borseggiatore romeno che fa parte di una banda continuamente all'opera in città, le cose sono andate diversamente. In men che non si dica, il romeno si è trovato steso a terra e immobilizzato fino all'arrivo di una pattuglia mista polizia-esercito, che lo ha preso in consegna.PALAZZO DUCALEÈ accaduto alle 16.15 tra palazzo Ducale e il ponte della Paglia, dove le...