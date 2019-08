«Teniamoci l'Europa, è preziosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Ciò che farà la natura sarà comunque il meglio. Quando ho subito il fascismo, i lager e tutto il resto non avevo mai preso in considerazione la possibilità di arrivare a cent'anni. Figuriamoci a 106». Ci scherza sopra Boris Pahor, lo scrittore sloveno di Trieste che domani compirà il sesto anno dopo il secolo e che sarà celebrato in tale giornata sia a Lubiana, con un evento alle 11 alla celebre libreria Konsorcijum, che nella sua città alle 18.30 in piazza Oberdan, proprio di fronte al Palazzo del Consiglio regionale ma...