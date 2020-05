Action, esoterismo e fine del mondo con tanto di mascherine, un film perfetto per la Pandemia. Tenet' di Christopher Nolan, almeno da quanto si vede nel secondo trailer, crea subito incredibile attesa per l'undicesimo film del regista britannico girato in sette Paesi e con un alto livello tecnico. Budget super sostanzioso, da ben 220 milioni di dollari e protagonisti di richiamo con John David Washington e Robert Pattinson (nella foto), affiancati da Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh. Ma cosa succede nel film, già in odor di label' Cannes, e che dovrebbe uscire nelle sale americane il 17 luglio se mai riapriranno per quella data? Blindatissimo fin da inizio riprese nel maggio 2019, di Tenet' si sa ancora poco se non che tutto ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e a una Terza Guerra Mondiale da evitare. Il tempo ambiguo, reversibile, c'è già tutto nei primi fotogrammi del trailer con l'acqua del mare che si ritira invece di rifrangersi sullo scafo di una nave che a sua volta naviga al contrario e questo vale anche per l'auto che dopo essersi ribaltata durante un inseguimento, torna perfettamente integra. Lo stesso, infine, vale per le due scene ambientate in un laboratorio, in cui si vede un singolare poligono dove i proiettili tornano nella mano del protagonista e nella canna della sua pistola. D'altronde la reversibilità, la palindromia sta già tutta nel titolo, Tenet', una delle cinque parole del quadrato magico vero enigma che viene dal passato. Ovvero il cosiddetto quadrato del Sator, iscrizione latina (ritrovata a Pompei) in forma di quadrato magico, composta da cinque parole: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas che forma una frase che rimane identica se letta da sinistra a destra, dall'alto in basso e viceversa. Altri temi forti, ma non certo inediti per il regista di Dunkirk' e Batman': il ritmo, l'adrenalina e sequenze iper-cinetiche con balzi e camminate su e giù per i grattacieli, conflitti a fuoco con tanto di mascherina, e in una sequenza un auditorium pieno di persone narcotizzate. Per quanto riguarda le location, si passa dalla Danimarca all'Estonia, dall'India alla Norvegia, dal Regno Unito agli Stati Uniti fino all'Italia, nel mare di Ravello, con un motoscafo che sfreccia davanti alla costiera amalfitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

