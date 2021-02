TENDENZE

Poco più di un anno fa, a Dubai, si teneva quello che sarebbe diventato l'ultimo salone orologiero in presenza: la LVMH Watch Week. Da quel momento tutte le novità nel mondo delle lancette sono state presentate utilizzando pagine social e siti internet, sacrificando quanto di più bello e importante caratterizza un segnatempo: la sua fisicità. Eppure, a dispetto di tutto ciò alle tante presentazioni in teleconferenza è seguito un sempre crescente interesse da parte del pubblico. Di conseguenza il conto economico dello scorso anno non è stato così catastrofico come qualcuno aveva predetto, soprattutto per la fascia alta e altissima della produzione.

L'INNOVAZIONE

Non stupisce, quindi, che anche quest'anno la LVMH Watch Week sia tornata più forte e telematica che mai. I brand orologieri di LVMH, Bulgari, Hublot e Zenith si sono presentati in formato digitale ai professionisti del settore e ai clienti di tutto il mondo. Il ceo della Divisione orologi e gioielleria di LVMH, Stéphane Bianchi, ha affermato che l'organizzazione della seconda edizione è stata una scelta logica: «Ancora una volta abbiamo deciso di unire le nostre forze per dare prova dell'innovazione e delle abilità orologiere dei brand del settore del Gruppo». Jean-Christophe Babin il ceo di Bulgari ha sottolineato che le nuove creazioni della marca romana oggi esprimono l'estetica della meccanica propria del brand: «Il nostro spirito è radicato nel savoir-faire e nella maestria artigiana della gioielleria con design audaci che fondono le origini italiane del nostro Dna e l'ineguagliabile tecnicità svizzera». Nei nuovi orologi Bulgari l'universo femminile è in primo piano: dall'icona Serpenti Spica al Divas Dream Peacock, capolavoro di manualità, i modelli da donna evidenziano la più raffinata maestria dei métiers d'arts unita a sofisticati meccanismi. Sul fronte maschile, l'orologio cult Octo Finissimo amplia la collezione con il Cronografo Gmt lucido-satinato, impermeabile fino a 100 metri. Infine, un modello Octo Roma con cassa high-tech racchiude un nuovissimo movimento Ripetizione minuti con 3 martelletti.

LA TECNOLOGIA

Anche per Hublot la Watch Week è stata l'occasione per lanciare una serie di novità: dal Classic Fusion Takashi Murakami All Black, al Big Bang Integral Ceramic, fino al Classic Fusion Orlinski. In evidenza la lavorazione in zaffiro per le casse, evolutasi tecnologicamente e oggi in grado di mostrare colori esclusivi. Zenith ha presentato il suo nuovo Chronomaster, che monta una versione migliorata di El Primero. «Questo modello stabilisce nuovi standard di precisione, performance e design per il nostro classico cronografo automatico», ha detto il ceo di Zenith Julien Tornare.

Alla Watch Week non hanno partecipato le altre marche orologiere LVMH, che comunque in questi giorni hanno presentato alcune loro novità. TAG Heuer ha annunciato una nuova partnership con Porsche, una vera e propria alleanza tra due marchi il cui Dna comune nel campo delle corse automobilistiche ben si presta a una collaborazione duratura che spazia dalle competizioni allo sviluppo dei prodotti, il primo dei quali è il Carrera Porsche Chronograph. Louis Vuitton ha proposto un originale Tambour che reinterpreta il suo emblematico modello nell'iconica tela Damier Graphite: l'elemento a V, firma di Gaston-Louis Vuitton, impreziosisce il quadrante per un forte effetto contemporaneo.

Paolo Gobbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA