Metti uno stilista di razza, Philippe Model, un francese che di Francia ha recepito il piacere dell'eleganza, del bello, della qualità, e fagli incontrare i tecnici più scafati in fatto di calzature, quei maestri che hanno i loro laboratori, i loro atelier, le loro fabbriche sulla Riviera del Brenta, quest'area del Veneto divenuta nell'immaginario internazionale la capitale della produzione calzaturiera di lusso nel mondo. Mettili insieme, e oggi aggiungi un management che per il brand può contare sull'acquisizione di 21 Invest (fondo di private equity guidato da Alessandro Benetton, orientato alla crescita a lungo termine delle società controllate tramite l'apparato di competenze industriali, finanziarie e un network di relazioni internazionali). Chiaro? Stiamo parlando di una griffe che - se sotto il profilo della creatività non aveva nulla da imparare - sotto l'aspetto della produttività e della distribuzione oggi può contare sulla portata massima.

Uno dei più recenti prodotti della Philippe Model oggi viene presentato a Cortina d'Ampezzo, nel quadro del campionati mondiali di sci alpino in programma fino al 21 febbraio prossimo. Si tratta in edizione limitata della nuovissima calzatura della griffe, una sneakers high-end quasi scarponcino, con zeppa ben calibrata, né troppo bassa né troppo alta, aderente al suolo, resistente a terreni difficili, neve e ghiaccio. È una proposta di assoluto design, destinata al trekking e alla montagna, per ora realizzata esclusivamente in total black, tomaia in microfibra termosaldata su tessuto tecnico con laccio trekking mentre la suola Vibram è studiata per garantire in assoluto la stabilità. Il modello sarà disponibile nei punti monomarca Philippe Model Paris, sull'e-commerce del brand www.philippemodel.com e in alcuni selezionati punti vendita nel mondo. Il prezzo? 320 euro.

Per ora fermiamoci sulla neve di Cortina, immaginando che il virus si allontani per sempre e che tutto, anche il nostro guardaroba, torni a corrispondere ainostri desideri.

Luciana Boccardi

