TENDENZE

In città siamo tutti in trincea, con stile ovviamente, e non possiamo che indossare il capo chiave di stagione. Il trench è perfetto per le giornate di pioggia di questo autunno in bilico tra distanziamento, mascherine e voglia di libertà, un capospalla che ha il potere di risolvere qualsiasi dilemma in fatto di look. È casual ma non troppo e può diventare formale ed elegantissimo se abbinato nel modo giusto. Ogni anno sembra che debba cadere nel dimenticatoio, soppiantato da modelli più alla moda, e invece si reinventa diventando, stagione dopo stagione, sempre più cool tanto da essere scelto da star come Kate Moss, Jennifer Lopez, Kim Kardashian e Lady Gaga, quasi come una divisa da tempo libero per le giornate uggiose.

LA STORIA

Il trench coat ha cent'anni ma non li dimostra, con il suo allure intramontabile. Il nome in inglese significa cappotto da trincea e proprio all'esercito si rimanda la sua origine. Nel 1901 l'allora ministro della Guerra britannico ordinò alla Burberry, azienda che già dal 1856 produceva impermeabili in gabardina, un modello a metà tra l'impermeabile d'ordinanza e il cappotto militare. E così nacque il classico trench, che ancora oggi, nonostante la costante evoluzione, mostra caratteristiche evergreen come le spalline, il sottogola, la cintura, la chiusura a doppiopetto e la falda triangolare sovrapposta all'allacciatura per chiudersi meglio. In origine era color khaki, perché legato all'ambito militare, ma da quando è diventato un capo trendy la palette si è arricchita di nuove combinazioni. L'importante è che sia qualche centimetro sotto in ginocchio, perché il modello perfetto sfiora i polpacci. Tanti i suoi fan nel tempo: da Humphrey Bogart a Peter Falk, fino al Peter Sellers de La Pantera Rosa. Ma è con Audrey Hepburn che diventa un capo chic e ultrasexy.

SAFARI URBANO

La sua grande versatilità ha fatto sì che quest'anno le grandi griffe si sbizzarrissero con versioni originali, da indossare già dai classici temporali di fine estate. Il modello iconico è quello in pelle stile anni 80 e 90, da indossare rigorosamente con cintura stretta in vita, come ha fatto la fashion influencer Alexa Chung. Burberry che ha il trench nel suo Dna lo ha reinterpretato nella sfumatura classica, sabbia, in tessuto morbido e leggero, e con il collo ampio che si può adagiare anche sulle spalle e lo abbina poi a un total look della stessa tonalità creando un effetto safari urbano. Allo stesso tempo ha anche stravolto il taglio iconico e osato con il colore nel modello verde con inserti in mongolia. Taglio maschile e rigoroso per Boss che diventa più sensuale quando il coat è accostato a pantaloni dal taglio affusolato che esaltano la silhouette.

L'imperativo negli abbinamenti è usare toni en pendant o, se proprio bisogna cambiare, in sfumature sulla stessa scala di colori. Givenchy, ad esempio punta sul total look a quadretti in cui il trench è protagonista come fosse un abito lungo fin sotto le ginocchia, da indossare con pantaloni morbidi con la stessa fantasia. Giochi di volume in salsa british per la versione asimmetrica di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, declinata in una stampa tartan arancione e bianca. Ci sono poi interpretazioni di questo capo più sensuali e maliziose, come quelle in vinile o trasparenti. La pelle e la pelliccia sono il nuovi intrusi nei trench. Si accoppiano alla classica gabardina di cotone e servono a sottolineare dettagli come colli, maniche, tasche, baschine, cinture e passanti. Come ha pensato di fare Ralph Lauren con il suo modello white profilato in cuoio, moderno e ricercato.

LA TECNOLOGIA

Bottega Veneta, ha puntato sul total leather rosa, per una versione morbida. Sebbene il capo sia un classico per eccellenza, si adatta bene a declinazioni hi-tech: Maison Margiela propone una versione traforata al laser, mentre altri stilisti creano modelli anti Covid-19. Genny ha pensato di realizzare un innovativo trench per schermare il corpo dagli agenti esterni proteggendo anche i vestiti, con un'azione filtrante per proteggere da batteri, polveri, fumo, polline e inquinamento. Questo capo è realizzato in un particolare tessuto Light Mask WR-A, sviluppato per la produzione di mascherine facciali.

Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA