Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENDENZEGiallo, arancione e rosso: per uno strano caso del destino le sfumature cromatiche della moda di questa primavera-estate sembrano prese in prestito dai Dpcm anti-Covid 19. Le passerelle rispondono a tono decretando la color zone anche nel guardaroba, con buona pace di coloro che mai nella vita un look monocromatico. Che un tocco di giallo, arancione e rosso sia l'antidoto ai tempi grigi, lo suggerisce la sfilata Life in Technicolor di...